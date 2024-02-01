بأكثر من 300 ألف إحالة داخلية وخارجية.. "التحول الصحي" يستعرض منجزاته لـ 2023

وفيما يتعلق بمؤشرات ومستهدفات البرنامج فقد حقق تقدّمًا ملحوظًا في عددٍ من المؤشرات خلال العام، إذ ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة مقارنة بـ 74 سنة في 2016، ويأتي رفع هذا المتوسط نتيجةً لمجموعة من الجهود والإسهامات؛ من بينها تبنّي مبدأ تعزيز الصحة في كل السياسات وكافة جوانب الحياة، بالإضافة إلى ما طبقته المملكة من سياساتٍ وقرارات تُعنى بتعزيز مستوى الصحة العامة مثل: نشر ثقافة المشي، وخفض الملح بالأطعمة، والإفصاح عن السعرات الحرارية وغيرها من السياسات، بالإضافة إلى جهود تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.