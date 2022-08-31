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فيديو.. انهيارات صخرية وأضرار بسيطة بإحدى المدارس إثر "هزة الباحة"
وقعت صباح اليوم والمساحة الجيولوجية أرسلت فريقًا مختصًّا لمعاينة المنطقة
شهد عدد من المواقع في منطقة الباحة، انهيارات صخرية، وأضرارًا مادية بإحدى المدارس بالمنطقة، إثر الهزة الأرضية التي شهدتها صباح اليوم.
وكانت محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، قد رصدت الساعة ٩:٣٤ من صباح اليوم هزة أرضية بقوة ٣.٦٢ على مقياس ريختر، جنوب غرب الباحة.
وقالت الهيئة إنه تم إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المنطقة.