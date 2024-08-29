46 مئوية.. "5 مدن" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 13

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.