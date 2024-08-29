46 مئوية.. "5 مدن" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة 13

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وأوضح المركز أن الدمام والأحساء وحفر الباطن والدهناء والصمان، سجلت أعلى درجة حرارة 46 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 مئوية في الرياض والخرج ووادي الدواسر والتنهات، و44 درجة في بريدة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 16 درجة، والباحة 19، والطائف 22 مئوية، وطريف، والقريات 23 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.