ضمن أسبوع الصناعة.. "فودة" يستعرض المميزات والتسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأكد فودة، فاعلية البرامج والمبادرات المقدمة لهذا القطاع من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أشاد بجهود منشآت لتقديم عديد من الخدمات الهادفة لتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع الصناعي وتحقيق النمو والتوسع عبر معرفة التحديات والصعوبات بشكل دقيق للعمل على توفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى أسواق جديدة.