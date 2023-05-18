هنا جدة.. "الدوسري" يتفقّد المركزَ الإعلامي المعدّ للقمة العربية الـ32

تفقّد وزيرُ الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، المركزَ الإعلامي الذي أعدته الوزارة "واحة الإعلام"، بقاعة ليلتي بجدة؛ لتغطية أعمال القمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة غدًا الجمعة.
واطمأنّ وزير الإعلام على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التي وفّرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين من أبرز وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، والتسهيلات لضيوف القمة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمالها على المستوى المرئي والمسموع والإذاعي.
كما وقف الدوسري على الأجنحة والمعارض التعريفية المُشاركة في المركز، التي من بينها الهيئة الملكية لتطوير العُلا، وشركة البحر الأحمر الدولية، ونيوم.