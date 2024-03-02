مكة المكرمة والقنفذة تسجلان أعلى درجة حرارة و3 مدن عند 4 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقّعة لليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أنّ مكة المكرمة والقنفذة سجّلتا أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت عرعر وطريف ورفحاء أقلّ حرارة بـ4 درجات فقط.
وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقّعة، اليوم، في جدة وينبع 33 مئوية، وجازان 32 درجة، وبيشة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت عرعر وطريف ورفحاء في أدنى القائمة بـ4 مئوية، تليها القريات 5 درجات، وسكاكا 6 مئوية، وسجلت السودة أعلى نسبة رطوبة "95%".
وتتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسّطة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين يستمرّ تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والمدينة المنورة، وتبوك، تمتدُّ إلى أجزاء من منطقتَيْ حائل والقصيم.