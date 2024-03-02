مكة المكرمة والقنفذة تسجلان أعلى درجة حرارة و3 مدن عند 4 درجات

وتتهيّأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسّطة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. في حين يستمرّ تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والمدينة المنورة، وتبوك، تمتدُّ إلى أجزاء من منطقتَيْ حائل والقصيم.