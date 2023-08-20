بالصور.. "أمانة الطائف" تطلق مبادرة تشجيعية للطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي

وتم توزيع الهدايا وباقات الزهور عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس والمجمعات التعليمية؛ في مبادرة لتشجيع النشء على الدراسة والتحصيل العلمي مع بداية عام دراسي معزز بالتفاؤل والأمل؛ فيما قابل الطلاب والطالبات تلك المبادرة بالابتسامة، وعبّروا عن سعادتهم بمشاركة موظفي الأمانة لهم ببداية العام الدراسي.