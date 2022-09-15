رئيس "سدايا" يكرّم الفائزين في مسابقة "أرتاثون الذكاء الاصطناعي"

ونال العمل "City Of Poems" وأعضاء فريق العمل: ريم الرويلي، ووفاء الغامدي، وفاطمة الغامدي المركز الثاني في المسابقة نظير عملهما الذي هو عبارة عن محاكاة لقصيدة الليالي الوضح للشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز؛ حيث مثّل كل بيت شعر عن مدينة افتراضية حسب ترجمة الذكاء الاصطناعي للقصيدة ومشاعرها، وترتبط القصيدة بسرد ووصف جمال الرياض، وقيمة الجائزة 150 ألف ريال سعودي.