بداية رفَع لواءها الملك فهد.. 12 وزيرًا حملوا مَهمة تطوير التعليم بالمملكة

تُعتبر المملكة واحدة من أكثر الدول التي أولت للتعليم اهتمامًا كبيرًا في مرحلة مبكرة من تاريخها؛ حيث يؤمن حكام المملكة بأهمية الدور الذي يلعبه التعليم في حياة الفرد والمجتمع، وهو ما يظهر بوضوح منذ أن تم إنشاء وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحينها كان الملك فهد -رحمه الله- هو أول وزير يتولى حقيبة التعليم، ليتبعه بعد ذلك مجموعة من الوزراء الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تطوير التعليم.