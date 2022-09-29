بداية رفَع لواءها الملك فهد.. 12 وزيرًا حملوا مَهمة تطوير التعليم بالمملكة

تُعتبر المملكة واحدة من أكثر الدول التي أولت للتعليم اهتمامًا كبيرًا في مرحلة مبكرة من تاريخها؛ حيث يؤمن حكام المملكة بأهمية الدور الذي يلعبه التعليم في حياة الفرد والمجتمع، وهو ما يظهر بوضوح منذ أن تم إنشاء وزارة المعارف في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحينها كان الملك فهد -رحمه الله- هو أول وزير يتولى حقيبة التعليم، ليتبعه بعد ذلك مجموعة من الوزراء الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تطوير التعليم.
يُعد الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- هو أول وزير تعليم في المملكة، وتولى المنصب عام 1373هـ، بعد صدور الأمر الملكي من الملك سعود.
كان السبب الرئيسي في تعيينه وزيرًا للمعارف، هو اهتمامه الكبير بالتعلم منذ نعومة أظفاره، وشغفه بالعلم والعملية التعليمية، وشهد عهده العديد من الإنجازات.
وتولى عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ منصب وزير التعليم من عام 1382هـ إلى عام 1390هـ، وهو الابن الأكبر لمفتي المملكة السابق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وشقيقه الشيخ إبراهيم بن محمد وزير العدل الأسبق، والشيخ عبدالله بن محمد رئيس مجلس الشورى.
واحد من أصغر الوزراء سنًّا؛ إذ تولى وزارة المعارف عام 1961م، وهو في سن التاسعة والعشرين، كما تولى وزارة التعليم العالي عام 1975م، حتى وفاته عام 1987م.
شغل المنصب خلال الفترة من 1395هـ إلى 1416هـ، وهو مَن وضع سلم رواتب المعلمين، والذي كان من أفضل سلالم الرواتب على مستوى الدولة حينها.
تولى الوزارة خلال الفترة من 1416هـ إلى 1425هـ. ولد سنة 1363هـ، وقد واجه العديد من الانتقادات، ولكن بعد رحيله عن الوزارة دافع الكثيرون عن سياساته التعليمية.
شغل منصب وزير التربية والتعليم خلال الفترة من 1425هـ إلى 1430هـ، وكافح كثيرًا من أجل مصلحة المعلمين والمعلمات واستقرار الميدان.
تولى فيصل بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود منصب وزير التربية والتعليم خلال الفترة من 1430هـ إلى 1435هـ.
شغَل منصب وزير التربية والتعليم لمدة عام واحد فقط، خلال الفترة من 1435هـ إلى 1436هـ.
شغل المنصب لمدة أقل من عام واحد فقط من عام 1436هـ إلى عام 1437هـ، وتَميز بعطفه على المعلمين وعمل على التوسع في فتح الحضانات التعليمية.
شغَل منصب وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات من عام 1437هـ إلى 1440هـ.
تولى المنصب من عام 1440 حتى 1443، ويُعتبر الأقرب للميدان التربوي؛ حيث عَمِل نائبًا لوزير التعليم لشؤون البنين في عهد الوزير خالد الفيصل، و"آل الشيخ" له العديد من الإنجازات المشهودة، وتزامنت حقيبته الوزارية مع جائحة كورونا كأصعب المراحل على مستوى العالم.
الوزير يوسف بن عبدالله البنيان، أحدثُ وزراء التعليم في المملكة، تم تعيينه بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو أحد الكوادر السعودية الناجحة في العديد من المجالات الإدارية والمالية والاقتصادية، وقدم من شركة سابك أهم الشركات الكيميائية والصناعية على مستوى العالم.