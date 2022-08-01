هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على نجران والباحة وجازان وعسير

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.