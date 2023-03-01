"إكسبرو" تحصد الشهادة الاعتمادية لأخلاقيات المشتريات للمنظمات

حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية "إكسبرو" على الشهادة الاعتمادية لأخلاقيات المشتريات للمنظمات من معهد "تشارترد" للشراء والتوريد، تقديرًا عالميًّا لأفضل الأعمال في قطاع المشتريات.
وبهذه المناسبة، قال المهندس هاني بن عبدالرحمن مرزا، نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو): "نفخر بحصول الهيئة على هذه الشهادة، التي جاءت تتويجًا لجهود الزملاء والزميلات من الكوادر الوطنية، وتعمل "إكسبرو" على تطوير المهارات والعمليات والمنهجيات في كل الإدارات والوحدات؛ ليتمكن منسوبوها من اجتياز الاختبارات العالمية".
وأكد "مرزا" أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تحسين وتطوير قطاع المشتريات الحكومية، بما يخدم توفير أفضل الفرص وتطبيق أجود المعايير العالمية للارتقاء بالخدمات المقدمة؛ مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل منهجي للارتقاء بخدمات المشتريات؛ وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية؛ مؤكدًا أن هذا القطاع في المملكة يتميز بمبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين، وتسهيل وتسريع عملية إجراء متطلبات الشراء؛ وهو ما نجح في خلق روح التنافس والجودة في عملية الشراء الحكومي.
وتُعد الشهادة الاعتمادية لأخلاقيات المشتريات للمنظمات، شهادة عالمية يمنحها المعهد للمؤسسات التي تتميز بأنشطة المشتريات وسلاسل التوريد، ودور قطاع المشتريات بوصفه جزءًا أساسيًّا من استراتيجية المؤسسة وفعاليتها.
يُذكر أن معهد "تشارترد" للشراء والتوريد، منظمةٌ غير ربحية ومن أكبر المعاهد المهنية في العالم التي تكرّس جهودها لتعزيز وتطوير قطاع المشتريات وسلسلة التوريد.