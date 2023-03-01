"إكسبرو" تحصد الشهادة الاعتمادية لأخلاقيات المشتريات للمنظمات

وأكد "مرزا" أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تحسين وتطوير قطاع المشتريات الحكومية، بما يخدم توفير أفضل الفرص وتطبيق أجود المعايير العالمية للارتقاء بالخدمات المقدمة؛ مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بشكل منهجي للارتقاء بخدمات المشتريات؛ وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح في الجهات الحكومية؛ مؤكدًا أن هذا القطاع في المملكة يتميز بمبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين، وتسهيل وتسريع عملية إجراء متطلبات الشراء؛ وهو ما نجح في خلق روح التنافس والجودة في عملية الشراء الحكومي.

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