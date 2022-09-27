رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء.. ثقة وتكليف وانسجام مع النظام الأساسي للحكم

يتسق الأمر الملكي الصادر برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مجلس الوزراء، ويتماشى مع التكليفات المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لولي العهد بالإنابة عنه في عدد من المناصب المهمة في الدولة، والمناسبات والزيارات الدولية، واستقبال زعماء الدول، وغيرها من الشؤون والملفات المهمة التي يثق الملك في حسن إدارة ولي العهد لها.
ويأتي ذلك الأمر الملكي أيضًا منسجمًا ومتماشيًا مع الفقرة (د) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم في السعودية؛ إذ تنص تلك الفقرة على حق الملك في تكليف ولي العهد بأي أعمال، وتذكر الفقرة نصًّا: "يكون ولي العهد متفرغًا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال).
ويأتي القرار كذلك في إطار الإجراءات التنظيمية لعمل مؤسسة الحكومة، بما يعزز من تكامليتها مع مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
وتتعدد مهام ولي العهد في إدارة الدولة، التي تنسجم مع التكليف الجديد؛ إذ يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو مجلس تابع لمجلس الوزراء، ويختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، ويهدف إلى تنسيقها ووضعها في إطار متسق بنحو يساعد الدولة على توحيد توجهاتها بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبالشكل الذي يمنع الازدواجية، ويحقق مزيدًا من الارتباط بين الوزارات المعنية بأعمال المجلس.
كما يرأس سموه مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي يختص بالأمور السياسية والأمنية للمملكة. ويتولى المجلس رسم سياسات عامة للدولة، ويكون تكريسًا لمبدأ العمل المؤسسي الفاعل والسريع في التعاطي مع المستجدات، خاصة السياسية والأمنية منها، وأنه يتفق تمامًا مع الدور الأصيل لمجلس الوزراء، باعتباره المسؤول عن رسم السياسات، ومتابعة تنفيذها.
كما يحظى ولي العهد بثقة الملك سلمان في هندسة ملف رؤية 2030 الطموحة، وقيادة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية المهمة في الدولة؛ وذلك بفضل رؤيته الإصلاحية والمجددة، ودوره الكبير في رسم سياسات الدولة، وتجديد مفاصلها.