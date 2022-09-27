رئاسة ولي العهد لمجلس الوزراء.. ثقة وتكليف وانسجام مع النظام الأساسي للحكم

وتتعدد مهام ولي العهد في إدارة الدولة، التي تنسجم مع التكليف الجديد؛ إذ يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو مجلس تابع لمجلس الوزراء، ويختص بالأمور الاقتصادية والتنموية، ويهدف إلى تنسيقها ووضعها في إطار متسق بنحو يساعد الدولة على توحيد توجهاتها بكل ما يتعلق بشؤون الاقتصاد والتنمية، وبالشكل الذي يمنع الازدواجية، ويحقق مزيدًا من الارتباط بين الوزارات المعنية بأعمال المجلس.