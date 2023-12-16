مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يحصل على جائزة AACN للتميز في العناية المركزة

وقال الأستاذ الدكتور عوض العٌمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، أن هذا النجاح الكبير والحصول على جائزة Beacon Award، جاء بعد تلبية الوحدة لكافة المعايير الدولية المتوافقة مع برنامج Magnet ، وجائزةMalcolm Baldrige، مضيفاً أن الجمعية اعتمدت الوحدة كمرجع لمؤشرات قياس الأداءKPIs على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا التصنيف سيكون لمدة "3" سنوات، موضحاً أن الوحدة اجتازت المعايير المعتمدة المتمثلة في مواكبة الرعاية الصحية بالوحدة لآخر المستجدات المبنية على البحث العلمي والمراقبة والتطوير المستمر لقياس الأداء ومهارات العاملين الصحيين وتطويرهم بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة للقيادة والعمل الجماعي بوحدات العناية المركزة.