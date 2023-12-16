مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يحصل على جائزة AACN للتميز في العناية المركزة
في إنجاز طبي جديد، حصلت وحدة التمريض بالعناية المركرة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، على جائزة التميز من الجمعية الأمريكية للممرضين المتخصصين في الرعاية الحرجة AACN .
وقال الأستاذ الدكتور عوض العٌمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، أن هذا النجاح الكبير والحصول على جائزة Beacon Award، جاء بعد تلبية الوحدة لكافة المعايير الدولية المتوافقة مع برنامج Magnet ، وجائزةMalcolm Baldrige، مضيفاً أن الجمعية اعتمدت الوحدة كمرجع لمؤشرات قياس الأداءKPIs على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا التصنيف سيكون لمدة "3" سنوات، موضحاً أن الوحدة اجتازت المعايير المعتمدة المتمثلة في مواكبة الرعاية الصحية بالوحدة لآخر المستجدات المبنية على البحث العلمي والمراقبة والتطوير المستمر لقياس الأداء ومهارات العاملين الصحيين وتطويرهم بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة للقيادة والعمل الجماعي بوحدات العناية المركزة.
وأعرب أ.د.العٌمري عن سعادته بهذا الإنجاز الذي وصفه بالمهم، خاصة وأنه صادر عن جهة تقييم مهنية عالمية وذات مصداقية عالية، وتحظى بالمكانة الرفيعة والتقدير في الأوساط الطبية الدولية، وتقود التغيير والإبتكار للتأثير بشكل إيجابي على نظام الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى والأسر والممرضات، وتعمل لتحقيق النتائج المثلى وبيئات العمل الصحية، مؤكداً أن الإنجاز أيضاً تتويج للجهود الكبيرة التي تبذلها وحدة التمريض بالعناية المركزة بالمستشفى بدعم ومساندة من إدارة المستشفى وقيادة المجموعة.
من جهته قال أ.خالد المطيري رئيس التمريض بالمستشفى أن هذا التقدير القيم سيكون حجر الأساس نحو إعتمادات عالمية متخصصة جديدة وحافزاً للمضي بكادر التمريض بالتخصصي وكافة مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب نحو الريادة، وللاستمرار في طريق تطوير ورفع جودة الأداء لمرضى العناية المركزة، وللحصول على المزيد من الجوائز العالمية التي تؤكد التميز ومواكبة أحدث الممارسات في مجال الرعاية الحرجة.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها سجل حافل بالإنجازات بحصولها على ما يقارب "100" شهادة اعتماد وإعادة اعتماد محلي ودولي، والتي من أبرزها اعتماد الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض CAP، واللجنة المشتركة الدولية JCI والمركز السعودي لاعتماد المنشات الصحيه CBAHI وشهاده أسس الممارسات الجيدة لمنشآت الدم من الهيئة السعودية للغداء والدواء SFDA، اعتماد الجمعية الأوروبية للطب النووي والتصوير الجزيئي EANM ، إعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية "HIMSS Stage 7"، والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز "SRC"، اعتماد الكلية الأمريكية للأشعة "ACR" ، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى "PLANETREE" ، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى ، كما حصلت على إعتراف دولي من ISO .