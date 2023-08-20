ضربات تتواصل.. إحباط تهريب 68 كجم "قات" بجازان وضبط مواطن يروّج المخدرات بحائل

تتواصل الضربات الامنية لضبط مروّجي المخدرات واحباط عمليات التهريب بالمناطق كافة، حيث أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (68) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن لترويجه مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.