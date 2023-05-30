"أمانة جدة" تنجز 65% من أعمال تنفيذ مشروع حلول تصريف الأمطار للهدى والأجاويد

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع يُعَد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تُعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م؛ مبينًا أن حلول الأمطار ستشتمل على منظومة من تصريف المياه بحي الهدى وجزء من الأجاويد، في المنطقة الواقعة بين طريقي جيزان السريع ومكة، وتتضمن إنشاء وتنفيذ 5.685 مترًا طوليًّا من الأنابيب، و2.147 مترًا طوليًّا من العبارات الصندوقية، وعدد 95 من المناهل و205 من مصائد تصريف الأمطار، وربطها المباشر وغير المباشر من خلال الخطوط القائمة على قناة الخمرة.