"أمانة جدة" تنجز 65% من أعمال تنفيذ مشروع حلول تصريف الأمطار للهدى والأجاويد

أنجزت أمانة محافظة جدة، أكثر من 65% من أعمال تنفيذ مشروع حلول تصريف الأمطار بحي الهدى وجزء من الأجاويد، جنوب المحافظة، والذي تُقَدر تكلفته الإجمالية بـ114.292.313 ريالًا، ومدة تنفيذ تصل لـ30 شهرًا.
وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع يُعَد أحد أهم مشاريع البنية التحتية وضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة، والتي تُعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م؛ مبينًا أن حلول الأمطار ستشتمل على منظومة من تصريف المياه بحي الهدى وجزء من الأجاويد، في المنطقة الواقعة بين طريقي جيزان السريع ومكة، وتتضمن إنشاء وتنفيذ 5.685 مترًا طوليًّا من الأنابيب، و2.147 مترًا طوليًّا من العبارات الصندوقية، وعدد 95 من المناهل و205 من مصائد تصريف الأمطار، وربطها المباشر وغير المباشر من خلال الخطوط القائمة على قناة الخمرة.
وأضاف "الزهراني" أن المشروع يشتمل أيضًا على تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية لبعض المناطق المتضررة بطول 2.653 كم ويغطي مساحة 11.79 كم2.
يُذكر أن أمانة جدة تعمل حاليًا على تنفيذ 10 مشاريع لتحسين البنية التحتية، وتشمل 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى 3 مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المراحل (الثانية والثالثة والرابعة)، بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.268 مليار ريال، والتي ستساهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.