مجموعة السعودية و "ولاء ون" توقعان شراكة للاستفادة من مزايا الفرسان

وتعليقاً على الشراكة، قال عصام أخونباي: "نُرحب بانضمام "ولاء ون" إلى عائلة شركاء "الفرسان"، ونؤمن بأنَّ هذه الشراكة ستُثري البرنامج، وتُتيح لنا الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، كما نسعى دائماً لتقديم مزايا وخدمات مبتكرة تلبِّي احتياجات عملائنا، وتُضفي قيمة على رحلاتهم، لاسيما أن برنامج "الفرسان" يعتبر أحد أفضل برامج الولاء في قطاع خدمات الطيران بالمنطقة".