أمير الشرقية يستقبل "الدوسري" مشيدًا بجهود الوزارة لتطوير منظومة العمل الإعلامي

وثمّن الأمير الجهود الحديثة التي تبذلها وزارة الإعلام لتطوير منظومة العمل الإعلامي بما ينعكس إيجابًا على الصورة الذهنية للمملكة، مشيدًا بالخطوات التي قامت بها الوزارة مؤخرًا في دعم المنصات الإعلامية بكل أشكالها.