أمير الشرقية يستقبل "الدوسري" مشيدًا بجهود الوزارة لتطوير منظومة العمل الإعلامي

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.
وجرى خلال اللقاء تناوُل عدد من الموضوعات ذات الشأن الإعلامي.
وثمّن الأمير الجهود الحديثة التي تبذلها وزارة الإعلام لتطوير منظومة العمل الإعلامي بما ينعكس إيجابًا على الصورة الذهنية للمملكة، مشيدًا بالخطوات التي قامت بها الوزارة مؤخرًا في دعم المنصات الإعلامية بكل أشكالها.
من جانبه، رفع وزير الإعلام شكره لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة اللقاء.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للتواصل الدكتور عبدالله المغلوث، ومستشار وزير الإعلام خالد بوعلي.