"آركو" تنسّق مع جامعة الدول العربية لعقد ورشة عن "نظام الإنذار المبكر"

باركت لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية في اليوم الثاني لاجتماعاتها للدورة 55، التي انعقدت في تونس، برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط؛ نظام الإنذار المبكر الذي يعمل به المركز العربي للاستعداد للكوارث في التعامل مع الكوارث الطبيعية من مرحلة الرصد، ثم التنبؤ، فالتعامل مع إدارة الكارثة حين وقوعها؛ امتدادًا لمرحلة التعافي، بالتواصل مع المراكز المماثلة في مقارّ الهلال الأحمر - الصليب الأحمر في الدول العربية.