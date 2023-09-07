المملكة تؤكد سعيها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي ودعم مبادرات 2025

شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في صلالة بسلطنة عُمان أمس.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستفيدين من الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
وقال في كلمته خلال الاجتماع: "إننا مصممون على العمل لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دولنا".
وأضاف: "إن السوق الخليجية المشتركة تتلخص في حرية تنقل الأفراد والخدمات والاستثمارات بين دول المجلس بما يعود بالنفع على المستهلك ويرفع التنافسية ويعزز الاستثمارات البينة، ويجذب الاستثمارات الأجنبية ويخلق فرص العمل".
وأشار إلى أن هناك تقدمًا إيجابيًا على صعيد إصدار القوانين والتشريعات، لكن الأهم هو قياس التنفيذ على أرض الواقع، وقياس الأثر، وإعادة التقييم المستمر، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية لتعظيم الاستفادة من السوق المشتركة.
وقد ناقش الوزراء المشاركون الموضوعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون. وشملت أبرز موضوعات النقاش: حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، وخارطة الطريق للمبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية 2025.
ورأس الاجتماع وزير الاقتصاد العماني الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، بحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ومعالي وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ومعالي وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، وسعادة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية الكويتية طلال النمش، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
يذكر أنه تم عقد جلسة عصف ذهني يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وتمت مناقشة العديد من أوراق العمل تم خلالها التطرق إلى الاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وبناء واستخدام الذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية للاقتصاد الخليجي.