المملكة تؤكد سعيها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي ودعم مبادرات 2025

وأشار إلى أن هناك تقدمًا إيجابيًا على صعيد إصدار القوانين والتشريعات، لكن الأهم هو قياس التنفيذ على أرض الواقع، وقياس الأثر، وإعادة التقييم المستمر، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية لتعظيم الاستفادة من السوق المشتركة.