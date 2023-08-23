48 مئوية.. الأحساء والحفر تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 13 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء وحفر الباطن 48 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية.