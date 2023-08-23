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48 مئوية.. الأحساء والحفر تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 13 درجة

"الوطني للأرصاد": الوجه والدمام وأبها والباحة والطائف وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%
48 مئوية.. الأحساء والحفر تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 13 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء وحفر الباطن 48 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء وحفر الباطن 48 مئوية، وكل الدمام والصمان ورفحاء 47 مئوية، ثم المدينة المنوّرة وعرعر والعلا والدهناء 46 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، تليها أبها 18 درجة والباحة 20 مئوية ثم الطائف 23 درجة والقريات 25 مئوية.

وسجّلت الوجه والسودة والدمام وأبها والباحة والطائف وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.

المركز الوطني للأرصاد
درجات الحرارة

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