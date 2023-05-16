مجلس الوزراء يؤكد مواصلة السعودية جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والصندوق السعودي للتنمية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.