"مجموعة stc" تهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

من جانبه، قال عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: "سخرت المملكة العربية السعودية مكانتها البارزة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وربط قارات العالم، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ورفع جودة رحلة ضيوف الرحمن وتمكينهم من تأدية شعائر الحج بسهولة ويسر، لذا فإننا في stc نفخر بدور المجموعة الريادي في تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة. إذ تواصل المجموعة سعيها لتوسيع نطاق خدمتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية وتوفير خدمات اتصالات عالمية المستوى بما يخدم المجتمعات المحلية والإقليمية، وهو ما يشعرنا بالسعادة والتشريف ويرفع من مستوى تطلعاتنا لمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث التقنيات لعملائنا من زوار المشاعر المقدسة".