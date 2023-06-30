"مجموعة stc" تهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، و عليان بن محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1444هـ.
وبهذه المناسبة قال الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc: "نفخر بمساهمتنا في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لإنجاح موسم الحج عبر توفير بيئة ذكية ومتكاملة تتيح للحجاج تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، إذ لم يكن ذلك ليتحقق لولا توجيهات قيادتنا الحكيمة وتضافر الجهود بين كافة المؤسسات الوطنية لتوفير سبل الراحة وتسخير جميع الإمكانيات لخدمة الحجيج".
من جانبه، قال عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: "سخرت المملكة العربية السعودية مكانتها البارزة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وربط قارات العالم، لتقديم أفضل الخدمات للحجاج ورفع جودة رحلة ضيوف الرحمن وتمكينهم من تأدية شعائر الحج بسهولة ويسر، لذا فإننا في stc نفخر بدور المجموعة الريادي في تمكين التحول الرقمي في المملكة والمنطقة. إذ تواصل المجموعة سعيها لتوسيع نطاق خدمتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية وتوفير خدمات اتصالات عالمية المستوى بما يخدم المجتمعات المحلية والإقليمية، وهو ما يشعرنا بالسعادة والتشريف ويرفع من مستوى تطلعاتنا لمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث التقنيات لعملائنا من زوار المشاعر المقدسة".
وقامت مجموعة stc بتجهيز المشاعر المقدسة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتوفير اتصال مستمر وسريع وآمن للحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج، بما في ذلك خدمات الدعم اللوجستي وعربات النقل المتحركة في كافة مناطق المشاعر المقدسة لتقديم تجربة تقنية بأعلى المعايير العالمية.