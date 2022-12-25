نقل مخالفين وإتلاف صرّاف.. "فيديو" يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 5 أشخاص بمكة المكرّمة بينهم مقيمان وثلاثة مواطنين؛ قاموا بالسطو على محل تجاري، وإشهار سلاح أبيض "سكين" على الموظفين، وسلب ما بحوزتهم من أجهزة متنقلة ومبالغ مالية ومركبة تابعة للمؤسسة والهرب بها.