نقل مخالفين وإتلاف صرّاف.. "فيديو" يرصد سقوط مرتكبي عدد من الجرائم

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأحد، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 5 أشخاص بمكة المكرّمة بينهم مقيمان وثلاثة مواطنين؛ قاموا بالسطو على محل تجاري، وإشهار سلاح أبيض "سكين" على الموظفين، وسلب ما بحوزتهم من أجهزة متنقلة ومبالغ مالية ومركبة تابعة للمؤسسة والهرب بها.
كما تمّ القبض على مواطن نقل في مركبته 18 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وتمكنت شرطة القصيم من القبض على مواطن قام بإتلاف جهاز صرّاف آلي تابع لأحد البنوك، وآخر قام بصدم دورية أمنية في أثناء أداء مهامها والهرب من الموقع.
وفي تربة تمّ القبض على مواطن مطلوب في عدة قضايا منظورة لم يتجاوب مع رجال الأمن، وقام بتهديدهم وتصوير ذلك ونشره بمنصّات التواصل الاجتماعي؛ ما يعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.
وفي القطيف، تم القبض على مواطنَيْن ظهرا في محتوى مرئي وهما يعتديان على شخصٍ بالدهس عمداً وسرقة ما بحوزته، كما تمّ القبض على مواطن في الرياض قام بإطلاق النار على شخصَيْن؛ ما أدّى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر.