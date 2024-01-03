"المنتدى السعودي" يطلق مبادرة "سفراء الإعلام".. تستهدف الطلاب المتميزين

يُذكر أنه تجري الاستعدادات لإطلاق المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، وبحضور أكثر من 2000 شخصية إعلامية محلية ودولية، حيث يختتم المنتدى بتتويج الفائزين والفائزات بـ"جائزة المنتدى السعودي للإعلام" الثالثة، التي تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية تكريم الفاعلين في المجال محليًا وإقليميًا، مما يوجد تنافسًا بين المبدعين والمبدعات، ويحفز الكفاءات من الأفراد والجماعات لتقديم أعمال مميزة، ويسهم في التعريف بالتجارب السعودية الرائدة، وتقديرًا للشخصيات المساهمة في مسيرة الإعلام، بما يعزز حضورها محليًا وعربيًا.