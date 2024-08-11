بزيادة 25 مليوناً عن العام الذي قبله.. المسجد النبوي يستقبل 281 مليون مصلٍ العام الماضي

وبيّنت الإحصائية أن أكثر من 11 مليون مصلٍ ومصلية أدّوا الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وتشرّفوا بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، خلال العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من 1,8 مليون مصلٍ، وفق ترتيبات الحجز المسبق عبر تطبيق "نُسك" التي تراعي الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة، وتنظيم الدخول خلال الأوقات المخصّصة للرجال والنساء، وذلك ضمن منظومة الخدمات الإرشادية والتنظيمية التي تقدّمها الهيئة للعناية بالمصلين والزائرين، وتوفير سبل الرعاية والخدمات التي تمكّنهم من أداء العبادات بيسرٍ وراحة.