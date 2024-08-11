بزيادة 25 مليوناً عن العام الذي قبله.. المسجد النبوي يستقبل 281 مليون مصلٍ العام الماضي

استقبل المسجد النبوي خلال عام 1445هـ، أكثر من 281 مليون مصلٍ، بزيادة أكثر من 25 مليون مصلٍ عن العام الذي قبله، وذلك وفق إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وبيّنت الإحصائية أن أكثر من 11 مليون مصلٍ ومصلية أدّوا الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وتشرّفوا بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -رضوان الله عليهما-، خلال العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من 1,8 مليون مصلٍ، وفق ترتيبات الحجز المسبق عبر تطبيق "نُسك" التي تراعي الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة، وتنظيم الدخول خلال الأوقات المخصّصة للرجال والنساء، وذلك ضمن منظومة الخدمات الإرشادية والتنظيمية التي تقدّمها الهيئة للعناية بالمصلين والزائرين، وتوفير سبل الرعاية والخدمات التي تمكّنهم من أداء العبادات بيسرٍ وراحة.