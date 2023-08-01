بعد جراحة الـ 4 ساعات.. ترميم كامل لعظم الوجنة لمقيم في جدة

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الوجة والفكين، من ترميم عظم الوجنة لشاب "مقيم" إثر سقوطه وإصابته بكسور خطيرة متعددة في عظام الوجه وتهشم عظم الوجنة بإجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات تكللت بالنجاح.
وأفادت وزارة الصحة أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ والحوادث ويعاني من إصابات خطيرة متعددة في الوجه، وتلقى الإسعافات الأولية وأظهرت الفحوصات الطبية وجود كسور خطيرة متعددة في عظام الوجه، ولخطورة الحالة تم استدعاء فريق جراحة الوجه والفكين لمباشرة الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة بشكل عاجل.
وبيّنت أنه تم على الفور تشكيل فريق طبي متكامل واستكملت كافة الفحوصات الطبية والإشعاعية التشخيصية، التي أظهرت وجود كسور متعددة في عظام الوجه وتهشم عظم الوجنة وجروح متهتكة في الوجه، وتم تجهيز المريض لإجراء عملية عاجلة لترميم كامل عظم الوجنة وتثبيت كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميلياً، ليتم بعدها نقل المريض لأجنحة التنويم العادية وتقديم الرعاية الصحية لحين استقرار حالته الصحية، وخروجه بصحة وسلامة.
يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، أجرى 68 عملية خلال النصف الأول من عام 2023م.