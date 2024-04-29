بجوائز تصل لـ 200 ألف ريال.. "منشآت" تكرَّم الفائزين في "زمالة منظومة الابتكار التجاري"

واختتمت الهيئة أسبوع الابتكار بحزمة من الفعاليات التي استمرت في عدد من مناطق المملكة، في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة بالتعاون مع أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، كما تضمّن أسبوع الابتكار الإعلان عن "دليل تتجير الملكية الفكرية"، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتزويدهم بأهم الممارسات اللازمة لإدارة وحماية ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية واعدة.