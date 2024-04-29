بجوائز تصل لـ 200 ألف ريال.. "منشآت" تكرَّم الفائزين في "زمالة منظومة الابتكار التجاري"

كرّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، 22 منشأة ابتكارية في ختام برنامج "زمالة منظومة الابتكار التجاري الوطنية"، بجوائز مالية تصل لـ 200 ألف ريال؛ وذلك بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم خدمات دعم الابتكار بشكل فعَّال، للإسهام في نمو المشاريع الريادية في المجال.
ويُعنى برنامج "زمالة منظومة الابتكار التجاري الوطنية"، الذي أطلقته "منشآت" بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بتوفير حزمة من الخدمات والبرامج للمنشآت المتخصصة في المجال، للمساهمة في دعم مشاريعهم ومنتجاتهم في الابتكار التجاري.
وتمكّن المرشحون في البرنامج من الحصول على البرامج التدريبية والاستشارات لدعمهم من قبل الخبراء، للوصول إلى تحكيم مشاريع تخرجهم من قبل ممثلين من "منشآت" وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار وشركة inspireU التابعة لـ STC، لترشيح الفائزين بينهم.
واختتمت الهيئة أسبوع الابتكار بحزمة من الفعاليات التي استمرت في عدد من مناطق المملكة، في مراكز دعم المنشآت بالرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة بالتعاون مع أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، كما تضمّن أسبوع الابتكار الإعلان عن "دليل تتجير الملكية الفكرية"، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتزويدهم بأهم الممارسات اللازمة لإدارة وحماية ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية واعدة.