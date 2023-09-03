مكة والمدينة والصمان والحفر.. 4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والصمان والحفر 44 مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.