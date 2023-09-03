مكة والمدينة والصمان والحفر.. 4 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والصمان والحفر 44 مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والصمان والحفر 44 مئوية، ووادي الدواسر والعلا 43 درجة، وكل من التنهات وشرورة والأحساء والخرج والدهناء 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة وطريف والقريات 21 درجة، وتبوك والطائف 24 مئوية.
وسجلت جدة والدمام وينبع والسودة وأبها والباحة والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.