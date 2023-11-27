"السديس": صدور الموافقة السامية على إقامة ندوة علمية بعنوان "الفتوى في الحرمين"

وكانت رئاسة الشؤون الدينية نظمت سابقًا النسخة الأولى من الندوة تحت "عنوان الفتوى في الحرمين الشريفين، وأثرها في التيسير على قاصديهما في المسجد الحرام". ويأتي أهمية انعقاد الندوة بنسختها الثانية في رحاب المسجد النبوي؛ تجسيدًا لمنزلة المكان الذي شهد التشريعات والوقائع والأحكام، ولإثراء موضوع الفتوى من أهل الاختصاص ويعود على قاصدي الحرمين الشريفين وأداء شعائرهم التعبدية بالنفع، خصوصًا أن للفتوى دورًا مهمًا في إيضاح العلوم الشرعية، وأداء الشعائر والمناسك وفق سنن الهدى على أكمل وجه، في يسر ووسطية واعتدال.