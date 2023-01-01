اتفاق لدعم الابتكار بالقطاع غير الربحي يشهده وزيرا البيئة والموارد البشرية

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر الاتصال المرئي اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز والصندوق، بهدف دعم البحث والابتكار في القطاع غير الربحي في مجال البيئة والأرصاد.