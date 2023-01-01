اتفاق لدعم الابتكار بالقطاع غير الربحي يشهده وزيرا البيئة والموارد البشرية

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر الاتصال المرئي اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز والصندوق، بهدف دعم البحث والابتكار في القطاع غير الربحي في مجال البيئة والأرصاد.
وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم؛ حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق البيئة لخدمة المصالح والأهداف المشتركة بينهما.
كما تهدف إلى تبادل الرأي والخبرات في مجالات دعم البحث والابتكار والتطوير في القطاع غير الربحي الخاص بالبيئة والأرصاد، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع، وتنمية القطاع غير الربحي الخاص بالبيئة والأرصاد، وسبل دعمه وتطويره لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمالية.