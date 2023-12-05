الجولة الخليجية لولي العهد عزّزت العمل والمصير المشترك وفق رؤية قيادة المملكة

ساهمت الجولة الخليجية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهر سبتمبر عام 2021م، وشملت "سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين، قطر، والكويت"؛ في فتح آفاق جديدة بين الشعوب الخليجية انطلاقًا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.