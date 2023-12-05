الجولة الخليجية لولي العهد عزّزت العمل والمصير المشترك وفق رؤية قيادة المملكة

ساهمت الجولة الخليجية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهر سبتمبر عام 2021م، وشملت "سلطنة عُمان، الإمارات، البحرين، قطر، والكويت"؛ في فتح آفاق جديدة بين الشعوب الخليجية انطلاقًا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
وعززت هذه الجولة من التعاون والعمل المشترك بين دول الخليج؛ حيث تمّ بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك لخدمة مصالح دول الخليج، خلال هذه الجولة؛ وذلك تنسيقًا واستعدادًا للمواقف التي قد تشهدها البلدان حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمرّ بها العالم.
ويأتي ذلك لما يُحقق تطلعات وآمال الشعوب بدول الخليج العربية؛ من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا وتميُّزًا، يشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.
واستغرقت الجولة الخليجية 5 أيام، وكانت الأولى لـ"ولي العهد" بعد القمة الخليجية التي تم انعقادها في مدينة العلا خلال شهر يناير عام 2021م، وقد بدأت جولته بزيارة سلطنة عمان، وركزت الزيارة على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات.
وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في سياسته الإقليمية، على إنشاء المجالس الإقليمية الثنائية وتعزيزها في المنطقة الخليجية؛ من أجل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات.
وجاء ذلك وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، بما يُحقق المصالح المُشتركة، وفق تطلعات ثابتة وواضحة؛ حيث ساهمت تلك الجولة في توثيق أواصر التعاون بين دول الخليج وشعوبها.
يذكر أن جولة ولي العهد الخليجية عام 2021م، قد ساهمت في نجاح أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وحول قرارات قمة الرياض.
كما تم طرح عدة ملفات سياسية دولية على طاولة النقاش خلال جولة ولي العهد الخليجية، وتقاطعت فيها ملفات إقليمية تربط مصير الدول الست؛ ومنها الملفات العربية والدولية مثل اليمن وليبيا ولبنان والنووي الإيراني، وملف الأزمة اليمنية كأحد أهم الملفات السياسية التي كانت تواجه أمن واستقرار دول الخليج العربي تلك الفترة.
وهذا ما يبرز مدى اهتمام المملكة، ويوضح جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حل مشكلات دول الخليج حلًّا جذريًّا، وبناء رؤية قائمة على أسس عالمية تربط دول الخليج العربية بعضها ببعض؛ لضمان مستقبل آمن ومستقرّ لكافة دول منطقة الخليج.