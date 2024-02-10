"إغاثي الملك سلمان" يوزع 6.207 سلال غذائية في محافظة مأرب

من جهة أخرى، وزع المركز أمس، 931 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 5.001 فرد؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.