"إغاثي الملك سلمان" يوزع 6.207 سلال غذائية في محافظة مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 6.207 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة مأرب ومديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 43.449 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
من جهة أخرى، وزع المركز أمس، 931 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية القضارف بجمهورية السودان، استفاد منها 5.001 فرد؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.