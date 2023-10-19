39 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة والصمان والأحساء 39 مئوية؛ فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 10 مئوية.