"البديوي": دول الخليج تؤكد استكمال الملفات العالقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وأهمها الملفات ذات الطابع الاقتصادي
أوضح الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي عقب اختتام قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى والتي عقدت اليوم بجدة وترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فيما يخص العمل الخليجي المشترك، أن القادة شددوا على أهمية المضي قدمًا في استكمال الملفات العالقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وأهمها الملفات ذات الطابع الاقتصادي بموجب ما أقره القاده في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، تلك الرؤية التي أقرت في عام 2015 استكمال العديد من الموضوعات المهمة على رأسها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجي المشترك. كما بارك القادة الخطوات الرائعة التي اتخذتها دول مجلس التعاون في اتجاه الربط الكهربائي والبدء في مشروعات السكك الحديدية.
وأشار إلى أنه فيما يخص الملفات الإقليمية والدولية كانت وجهات نظر القادة متطابقة، وتم الاتفاق على المواقف الخليجية الثابتة والواضحة التي تتضمنها بيانات وقرارات المجلس الوزاري والمجلس الأعلى الموقر.
وفيما يخص قمة دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى وهي قمة تاريخية تعد الأولى من نوعها، فأشار إلى أنها كانت قمة مهمة بالفعل وتعكس الجهود العديدة التي تبذلها دول مجلس التعاون لازدياد وتفعيل وتكثيف علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع سائر دول العالم ومع جميع التجمعات الإقليمية والدولية، وتعكس أيضًا ما يوليه المجتمع الدولي من أهمية كبيرة لدول مجلس التعاون مجتمعة وما توليه هذه الدول من أولوية كبيرة تمنحها دول مجلس التعاون وتتسابق من أجل أن تطلع وإياها في شراكات وفي خطط عمل وفي اتفاقيات وفي برامج مشتركة.
وأضاف أن دول آسيا الوسطى دول مهمة للغاية لدول مجلس التعاون، وفي ضوء هذا الاهتمام أقر الجانبان الخليجي ودول آسيا الوسطى خطة العمل 2023-2027، وهي خطة طموحة تتعلق بالعديد من الموضوعات والمسائل التي تحاكي شعوب هذه الدول منها الموضوعات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والصحية وموضوعات أخرى تتعلق بالطاقة والترابط الأكاديمي.
وبيّن أنه خلال الكلمات التي ألقاها قادة دول مجلس التعاون ورؤساء دول آسيا الوسطى كان هنالك العديد من المبادرات والأفكار المطروحة التي تستوجب أن يتم تدارسها لأنها بالفعل أفكار طموحة أفكار تتعلق بالنقل أفكار تتعلق بالتعاون في مجال الطاقة وأفكار تتعلق بزيادة الترابط الثقافي.
وتمنى للعمل الخليجي المشترك يومًا مباركًا وسعيدًا وقال: "نشعر نحن كخليجيين بفخر كبير بهذا الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لنا كمنظومة مهمة أثبتت مكانتها ومركزها والدور الإيجابي الذي تلعبه على جميع المستويات سواء أكان إقليميًا أو دوليًا".
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تتبنى سياسة حكيمة سياسة تركز على الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وتعمل من أجل خير الشعوب ومساعدة الشعوب متى ما استطاعت أن تقوم بذلك.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد في كلمته التي ألقاها خلال أعمال القمة التي عُقدت اليوم في جدة، أن انعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى يُعد حجر الزاوية لأساسيات هذه العلاقة الأخوية، ودلالة حقيقية على الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون، وتأكيد أواصر التقارب والشراكة.. مشيرًا إلى ما يجمع الجانبين من علاقات متميزة، يفتح آفاقًا واسعة، ويوفر فرصًا كبيرة للتعاون وتبادل الخبرات في جميع المجالات.
وأوضح أن الأمانة العامة قامت ببدء الحوار الاستراتيجي مع دول آسيا الوسطى خلال الفترة الماضية، وقد أقر المجلس الوزاري خطة للحوار الاستراتيجي والشراكة بين الجانبين، ووجَّه بإبرام مذكرات التفاهم، ووضع خطط للعمل المشترك لتحقيق ذلك. وتم توقيع مذكرات تفاهم للتشاور والتنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتواصل بين الشعوب، كما استضافت الأمانة العامة الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في شهر سبتمبر من عام 2022، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية من الجانبين، وتم الاتفاق فيه على تأسيس شراكة قوية طموحة بناء على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة بينهم.
ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على استضافة السعودية هذه القمة التاريخية الأولى بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وأشار "البديوي" إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مجمعين على أهمية تنسيق المواقف السياسية بينها، والتعاون في المحافل الدولية بما يعود بالنفع على شعوب دولنا واستقرارها وازدهارها، ويُسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتم أيضًا خلال الفترة الماضية إقرار خطة العمل المشتركة التي تتضمن حوارًا سياسيًا وأمنيًا، وتعاونًا اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا، وكذلك في مجالات التعليم، الصحة، الثقافة، الإعلام والرياضة والشباب.
كما حددت خطة العمل كذلك أهداف المرحلة القادمة، والآليات اللازمة لتحقيقها. وتنفيذًا لما تم الاتفاق عليه عُقدت اجتماعات أولية عدة بين الجانبين، أبرزها اجتماع حول الاقتصاد والتجارة والاستثمار، واجتماعات حول الثقافة والإعلام، والتعاون الصحي، والشباب والرياضة.
وبيّن أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستقدم كل الدعم اللازم، بما في ذلك توجيه المعنيين بفتح جميع قنوات الحوار مع المنسقين بدول آسيا الوسطى؛ لضمان التواصل المستمر والتنسيق المباشر. وستكون علاقات التعاون في ظل هذه المعطيات القائمة لها انعكاساتها الإيجابية على مسيرة العمل المشترك بين الجانبين، متطلعًا إلى التوجيهات المباركة من قادة دول المجلس لهذه الخطوات، وتعزيز ما تم الاتفاق عليه في الإطارين الوزاري والفني؛ لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الاستراتيجي، وتطوير آليات التشاور والتعاون والتنسيق، ولاسيما من خلال التنفيذ الدقيق والمستمر لخطة العمل المشتركة وتطويرها، وتوسيع أفقها لتشمل المجالات ذات الأولوية للدول كافة.