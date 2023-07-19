"البديوي": دول الخليج تؤكد استكمال الملفات العالقة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وأهمها الملفات ذات الطابع الاقتصادي

وأشار "البديوي" إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، مجمعين على أهمية تنسيق المواقف السياسية بينها، والتعاون في المحافل الدولية بما يعود بالنفع على شعوب دولنا واستقرارها وازدهارها، ويُسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتم أيضًا خلال الفترة الماضية إقرار خطة العمل المشتركة التي تتضمن حوارًا سياسيًا وأمنيًا، وتعاونًا اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا، وكذلك في مجالات التعليم، الصحة، الثقافة، الإعلام والرياضة والشباب.