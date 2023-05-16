محليات

مخبأة في المركبة.. شرطة ضمد تطيح بمواطن لترويجه 114 كجم قات

توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص
مخبأة في المركبة.. شرطة ضمد تطيح بمواطن لترويجه 114 كجم قات
واس
واس

قبضت شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان على مواطن لترويجه 114 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
شرطة محافظة ضمد
نبات القات المخدر

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