"الأرصاد" يبشر والحالة تمتد: استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى الثلاثاء

وقال المركز: يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على كل من "الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وعسير"، يوم السبت، كما يتوقع أن تشمل الحالة "مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك" من مساء الأحد إلى الاثنين، وستكون الحالة مصحوبة بتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية مع جريان السيول.