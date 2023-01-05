"الأرصاد" يبشر والحالة تمتد: استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق حتى الثلاثاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من السبت إلى الثلاثاء.
وقال المركز: يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على كل من "الرياض ومكة المكرمة والشرقية والباحة وعسير"، يوم السبت، كما يتوقع أن تشمل الحالة "مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك" من مساء الأحد إلى الاثنين، وستكون الحالة مصحوبة بتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية مع جريان السيول.
وأضاف: يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على كل من "القصيم، الشرقية، الرياض، والباحة" ويمتد تأثيرها يومي الاثنين والثلاثاء.
وأشارت "الأرصاد" إلى توقع تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك "جبل اللوز وعلقان والظهر" مساء يوم الاثنين".