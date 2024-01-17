"العربية للسياحة" تمنح "عبدالله بن سعود" وسام الدرجة الأولى

منحت المنظمة العربية للسياحة إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وسام المنظمة للسياحة العربية من الدرجة الأولى للأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود؛ تقديراً لدوره في دعم برامج وأنشطة المنظمة مما أسهم في تحقيق أهدافها.
وسلم رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في مقر المنظمة بجدة الوسام إلى الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي العربي سفير دولة فلسطين بجدة السفير محمود يحيى الأسدي، وقنصل عام سلطنة عمان بجدة المستشار سالم بن محمد البوسعيدي، ورئيس مجلس القناصل الفخريين بجدة القنصل الفخري لدولة كندا محمد محمود عطار، ونخبة من كبار رجال الأعمال المهتمين بصناعة السياحة.
وأوضح "آل فهيد" أن وسام المنظمة للسياحة العربية من الدرجة الأولى يعتبر من أرفع الأوسمة التي تقدمها المنظمة للشخصيات البارزة التي تثري صناعة السياحة، مؤكداً الدور الكبير الذي أسهم به الأمير عبدالله بن سعود في دعم برامج المنظمة لتحقيق أهدافها.
من جانبه، أعرب الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، عن شكره لرئيس المنظمة الدكتور بندر آل فهيد على هذا التكريم، منوهًا بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للسياحة على مستوى الوطن العربي.