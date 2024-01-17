"العربية للسياحة" تمنح "عبدالله بن سعود" وسام الدرجة الأولى

من جانبه، أعرب الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، عن شكره لرئيس المنظمة الدكتور بندر آل فهيد على هذا التكريم، منوهًا بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للسياحة على مستوى الوطن العربي.