"شؤون المسجد الحرام" تستعرض مع القوات الخاصة الخطط المشتركة لخدمة ضيوف الرحمن

عقد مساعد الرئيس العام ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، اليوم اجتماعاً مع فريق العمل المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز بن عبدالله المتيهي، وعدد من القيادات الأمنية بالقوة والقيادات الإدارية والميدانية بالرئاسة.