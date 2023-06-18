"شؤون المسجد الحرام" تستعرض مع القوات الخاصة الخطط المشتركة لخدمة ضيوف الرحمن

عقد مساعد الرئيس العام ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، اليوم اجتماعاً مع فريق العمل المشترك بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز بن عبدالله المتيهي، وعدد من القيادات الأمنية بالقوة والقيادات الإدارية والميدانية بالرئاسة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الرئاسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وتكامل الأعمال وتعزيز دور العمليات المشتركة والتواصل الفعال بين الجهتين، ومناقشة الخطط الموضوعة سابقًا لآليات دخول وخروج ضيوف الرحمن، والزوار إلى البيت العتيق، وكذلك استعراض خطة التفويج وإدارة الحشود البشرية وآليات التنظيم ما بين الجهتين.
وعبّر الدكتور المحيميد عن شكره للواء الدكتور "المتيهي" لحضوره، ناقلاً لهم تحيات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وثمّن المحيميد جهود رجال الأمن في خدمة قاصدي المسجد الحرام، من جانبه أكد اللواء الدكتور فواز المتيهي أهمية استمرار وتعزيز التعاون فيما يخدم قاصدي المسجد الحرام.