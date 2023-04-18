قريبًا.. "إتقان" تطرح مزاد "قطوف نجد 3" لبيع 19 منتجًا عقاريًّا متميزًا بالمزاد الإلكتروني عبر منصة "الدال"

أنهت شركة إتقان العقارية الاستعدادات كافة لطرح "مزاد قطوف نجد 3" لبيع 19 منتجًا عقاريًّا بالمزاد العلني الإلكتروني بمنطقة الرياض، وذلك تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ. وينطلق المزاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد 17 شوال 1444هـ، الموافق 7 مايو 2023م، وينتهي في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء 20 شوال، الموافق 10 مايو 2023م. كما سيُبثُّ المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.
وتُعد المنتجات فرصًا استثمارية ذات عوائد على المديَيْن القريب والبعيد بالعاصمة الرياض.
وأوضحت "إتقان العقارية" أن العقارات التسعة عشر منها ما يوجد في مدينة الرياض، ومنها ما يوجد خارجها ضمن حدود منطقة الرياض، وهي على النحو الآتي:
في الرياض: أرض حي المربع ذات الاستخدام السكني والتجاري، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ2693 مترًا مربعًا. وفيلا سكنية بحي السليمانية، وتبلغ مساحتها 638 مترًا مربعًا. وعمارة خنشليلة السكنية، وتُقدر مساحتها بـ630 مترًا. وفيلا حي الشفا، وتبلغ مساحتها 871 مترًا مربعًا. وفيلا سكنية بحي عتيقة، تبلغ مساحتها 508 أمتار مربعة. وفيلا السويدي، وتبلغ مساحتها 525 مترًا مربعًا. والعقار الأخير فيلا حي العريجاء، وتبلغ مساحتها 400 متر مربع. وهناك أرضان بضاحية نمار 1 - 2 ذات الاستخدام السكني، وتقدر مساحتهما بـ 1854 مترًا مربعًا.
وأضافت "إتقان العقارية" بأن من العقارات المعروضة بالمزاد ثلاث فرص استثمارية بمحافظة الخرج، هي: فيلا حي الريان بالخرج، وتبلغ مساحتها 570 مترًا مربعًا. وأرض حي مشرف بالخرج، وتبلغ مساحتها 400 متر مربع. وفيلا النهضة بالخرج، وتبلغ مساحتها 368 مترًا مربعًا.
كما أشارت "إتقان العقارية" إلى أن من المعروضات بالمزاد 4 فرص استثمارية في محافظة ضرماء في منطقة السيباني ذات الموقع المميز، وهي عبارة عن أراضٍ سكنية متنوعة المساحات، هي أراضي ضرماء "16 و18 و15 و17"، البالغة مساحتها الإجمالية 2681 مترًا مربعًا.
وأشارت "إتقان العقارية" إلى اشتمال المزاد على عدد من الأراضي، واحدة منها بمحافظة القويعية، وهي أرض سكنية، تبلغ مساحتها 400 متر مربع. وأرض ساجر السكنية، وتبلغ مساحتها 2220 مترًا مربعًا. وأرض المزاحمية السكنية، وتبلغ مساحتها 420 مترًا مربعًا.
وأشارت "إتقان" إلى أنه مما يميز "قطوف نجد 3" ما تشهده السوق العقارية بالسعودية من نمو ملحوظ، وتسارُع مطرد في جميع جوانبه المختلفة الاستثمارية، والتطوير والتسويق العقاري عمومًا، وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، التي تعتبر القلب الاقتصادي النابض للمملكة.
وأشارت إلى أن ما يميز العقارات المعروضة وقوعها بمنطقة الرياض، وتنوُّعها بين أراضٍ وعمائر وفيلات سكنية جاهزة، تتعدَّد استخداماتها، وتمتاز بجاهزيتها للاستثمار؛ إذ تكتمل فيها كل الخدمات والبنية التحتية التي تجعل منها فرصة سانحة للاستثمار لمختلف شرائح المستثمرين والمواطنين، إلى جانب إطلاق المشروعات الحيوية في الرياض ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعت شركة إتقان العقارية في ختام بيانها الصحفي المطوِّرين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "قطوف نجد 3" إلى المبادرة بتطبيق الشروط كافة المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد الإلكتروني. كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو عبر الجوال "0539647777".