قريبًا.. "إتقان" تطرح مزاد "قطوف نجد 3" لبيع 19 منتجًا عقاريًّا متميزًا بالمزاد الإلكتروني عبر منصة "الدال"

في الرياض: أرض حي المربع ذات الاستخدام السكني والتجاري، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ2693 مترًا مربعًا. وفيلا سكنية بحي السليمانية، وتبلغ مساحتها 638 مترًا مربعًا. وعمارة خنشليلة السكنية، وتُقدر مساحتها بـ630 مترًا. وفيلا حي الشفا، وتبلغ مساحتها 871 مترًا مربعًا. وفيلا سكنية بحي عتيقة، تبلغ مساحتها 508 أمتار مربعة. وفيلا السويدي، وتبلغ مساحتها 525 مترًا مربعًا. والعقار الأخير فيلا حي العريجاء، وتبلغ مساحتها 400 متر مربع. وهناك أرضان بضاحية نمار 1 - 2 ذات الاستخدام السكني، وتقدر مساحتهما بـ 1854 مترًا مربعًا.