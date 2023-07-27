5 حالات لا يُقبل فيها طلب القرار التفسيري.. "الزكاة والضريبة والجمارك" توضحها

وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم أن الحالات الأخرى تتمثل في إذا لم يكن الطلب مرتبطاً بنشاط مقدم الطلب أو ينوي القيام به، أو إذا كانت المسألة تخضع لنزاع قانوني.