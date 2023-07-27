5 حالات لا يُقبل فيها طلب القرار التفسيري.. "الزكاة والضريبة والجمارك" توضحها

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الحالات التي لا يُقبل فيها طلب القرار التفسيري.
وبيّنت الهيئة أن هناك 5 حالات لا يُقبل فيها طلب القرار التفسيري منها إذا كان مقدم الطلب يخضع للفحص أو التدقيق أو قام بتقديم اعتراض يتم النظر فيه بشأن نفس المسألة.
وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم أن الحالات الأخرى تتمثل في إذا لم يكن الطلب مرتبطاً بنشاط مقدم الطلب أو ينوي القيام به، أو إذا كانت المسألة تخضع لنزاع قانوني.
وأضافت أن الحالة الرابعة هي إن كان الطلب مرفوضاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أو يتعلق بمسألة ترتبط بتفسيرات نظام أجنبي أو تفسيرات أنظمة غير ضريبية.