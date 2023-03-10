"الأرصاد": أمطارٌ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

