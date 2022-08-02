عدد استثنائي.. 2939 متقدمًا لاختبار زمالة هيئة المراجعين

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: عدد المتقدمين لاختبار زمالة الهيئة في تزايد ملحوظ حسب الإحصائيات السنوية منذ بدء الهيئة بعقد الاختبار عام 1414هـ/1994م وحتى يومنا هذا؛ الأمر الذي يعكس ارتفاع عدد المهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، والتقدير الذي تحظى به الشهادات المهنية في أوساط الممارسين والمهتمين بالمجال، والحرص على التأهيل المهني الذي يشكل قيمة مضافة لشباب وبنات المملكة؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أبرز أهداف برنامج تنمية القدرات البشـرية ضمن رؤية المملكة 2030 الذي يسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات تُمَكّنه من المنافسة عالميًّا، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية، وتنمية المعارف.