بعد 13 محاولة طوال 15 عامًا.. "سليمان الحبيب بالقصيم" يحقق حلم الإنجاب لأسرة سعودية

وأوضح الدكتور سامر العلان استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، الحاصل على الزمالة في أمراض الخصوبة والعقم من جامعة Bristol البريطانية، أن الزوجين راجعا مركز علاج العقم بالمستشفى، وهما يشكيان من تأخر الإنجاب لديهما بعد محاولات متكررة منذ سنوات طويلة؛ مشيرًا إلى أنه تم إخضاع الزوجين للفحوصات المخبرية والأشعة واستخدام الموجات فوق الصوتية والمنظار الاستكشافي، بالإضافة إلى عمل اختبار السائل المنوي.