بعد 13 محاولة طوال 15 عامًا.. "سليمان الحبيب بالقصيم" يحقق حلم الإنجاب لأسرة سعودية

نجح مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في تحقيق حلم الإنجاب لأسرة عانت من العقم على مدار 15 عامًا متواصلة، كانت قد قامت خلالها بمراجعة العديد من المستشفيات والمراكز المتخصصة؛ إذ بلغ عدد المحاولات 13 مرة لم يُكتب لها الله النجاح.
وأوضح الدكتور سامر العلان استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب، الحاصل على الزمالة في أمراض الخصوبة والعقم من جامعة Bristol البريطانية، أن الزوجين راجعا مركز علاج العقم بالمستشفى، وهما يشكيان من تأخر الإنجاب لديهما بعد محاولات متكررة منذ سنوات طويلة؛ مشيرًا إلى أنه تم إخضاع الزوجين للفحوصات المخبرية والأشعة واستخدام الموجات فوق الصوتية والمنظار الاستكشافي، بالإضافة إلى عمل اختبار السائل المنوي.
وقال "العلان" إنه بعد دراسة الملف الطبي للزوجين بدقة، لتقصي أسباب فشل المحاولات السابقة وبناء على نتائج الفحوصات؛ تَبَين وجود تكسر في الحمض النووي.. وبناء عليه تَقرر وصف بعض الأدوية للزوجين لثلاثة أشهر وبعد انتهاء المدة والتأكد من جاهزية الزوجين؛ ثم تجهيز الزوجة لإجراء عملية الحقن المجهري.
وأضاف أنه أجريت للزوجة عملية حقن مجهري ناجحة، وبعد مرور أسبوعين تم عمل اختبار للحمل أظهرت نتائجه إيجابية الحمل، وتم التأكد بعمل الأشعة الصوتية؛ مشيرًا إلى أنه تمت متابعة حالة المريضة طوال فترة الحمل، إلى أن استقبلت مولودًا بصحة جيدة ولا يعاني من أية مشاكل صحية.
وأعرب الدكتور سامر العلان، عن سعادته لتحقيق حلم الإنجاب لتلك الأسرة؛ مؤكدًا أن الفريق الطبي يعمل بمهنية عالية وفي بيئة مؤهلة وتجهيزات حديثة على أعلى مستوى.
الجدير بالذكر أن مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، حقق نِسَب نجاح عالية، تخطت المعدلات المعتمدة عالميًّا من قِبَل المنظمة الأوروبية للخصوبة.