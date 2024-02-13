"عمل الأطفال"و"أهلية الضمان" و"مكافأة نهاية الخدمة".. "الموارد البشرية" توضح عبر "صوت المستفيد"

وأردفت: ردًا على سؤال يقول: ما المقصود بحالة الأهلية غير مؤهل في حال ظهور إشعار رقم الجوال غير صحيح؟ كانت الإجابة: يعني أن رقم الجوال المسجل مشترك مع عدد من الطلبات الأخرى، ويتم التصحيح بتسجيل رقم جوال غير مسجل سابقًا في المنصة.