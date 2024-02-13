"عمل الأطفال"و"أهلية الضمان" و"مكافأة نهاية الخدمة".. "الموارد البشرية" توضح عبر "صوت المستفيد"

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن الموضوعات الواردة لـ "صوت المستفيد" خلال الأسبوع تضمنت "نظام الأعمال وحالة الأهلية في الضمان الاجتماعي وشمولية التابعين وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة".
وقالت الوزارة: إن الأسئلة الواردة تضمنت سؤالاً يقول: هل يُسمح بتشغيل الأطفال تحت إشراف منشأة تعود ملكيتها لأحد أفراد أسرة الطفل؟ وكانت الإجابة: لا يسمح نظام العمل ونظام حماية الطفل بعمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة حتى لو كان تحت إشراف منشأة تعود ملكيتها لأحد أفراد أسرة الطفل.
وأضافت الوزارة: ورد سؤال يقول: كيف يمكنني احتساب مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء العلاقة التعاقدية؟ وكانت الإجابة: يمكنك حساب مكافأة نهاية الخدمة من خلال الحاسبة الإلكترونية.
وأردفت: ردًا على سؤال يقول: ما المقصود بحالة الأهلية غير مؤهل في حال ظهور إشعار رقم الجوال غير صحيح؟ كانت الإجابة: يعني أن رقم الجوال المسجل مشترك مع عدد من الطلبات الأخرى، ويتم التصحيح بتسجيل رقم جوال غير مسجل سابقًا في المنصة.
وتابعت الوزارة: ورد سؤال يقول: متى يتم شمول التابعين في دورة دراسة الأهلية؟ وكانت الإجابة: تتم دراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي، وفي حال تم التحديث على البيانات خلال تلك الفترة فلن ينعكس التغيير إلا في الشهر التالي.