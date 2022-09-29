اختتام برنامج "تعليم اللغة الصينية" عن بُعد بجامعة المؤسس

وأكد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، على أهمية إقامة مثل هذه البرامج التعليمية، التي تهدف إلى تعليم اللغة الصينية والتدريب عليها وعلى اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية، والتي تأتي دعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تنشئة جيل من السعوديين يتقنون اللغة الصينية وينافسون عالميًّا.