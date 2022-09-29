اختتام برنامج "تعليم اللغة الصينية" عن بُعد بجامعة المؤسس

نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية- بالتعاون مع مركز اختبارات الكفاءة الصينية ببكين، الحفل الختامي لـ"برنامج تعليم اللغة الصينية عن بُعد"، وقدّمته عدد من الجامعات الصينية واستمر لمدة أربعة أشهر.
حضر الحفل المشرف على مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، والدكتور عثمان بن أبو بكر باعثمان رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية بالمركر، ومحمد بن سامي حنبظاظة رئيس وحدة الشؤون الإدارية بالمركز، ويين ليجون الوزير المستشار كبير أمناء مكتبة السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، والبروفيسور تشن تشيمين نائب رئيس جامعة فودان، والدكتور جينغ وي نائب مدير مركز اختبارات الكفاءة الصينية، وهو زيوان مدير قسم الامتحانات والمنح الدراسية، وأحمد الزهراني الملحق الثقافي السعودي لدى جمهورية الصين الشعبية، ويين شياو جينغ ممثل المعلم للبرنامج السعودي من جامعة تيانجين.
ويشتمل برنامج تعليم اللغة الصينية عن بُعد على العديد من المميزات، ويقدَّم من 5 جامعات صينية مجانًا، ويحصل المتدرب المجتاز لاختبارات الكفاءة اللغة الصينية على منحة دراسية في إحدى الجامعات الصينية.
وأكد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، على أهمية إقامة مثل هذه البرامج التعليمية، التي تهدف إلى تعليم اللغة الصينية والتدريب عليها وعلى اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية، والتي تأتي دعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تنشئة جيل من السعوديين يتقنون اللغة الصينية وينافسون عالميًّا.
وقدّم عميد شؤون الطلاب الشكرَ لمركز اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية ببكين على جهودهم ومواصلتهم العمل في إقامة مثل هذه البرامج التعليمية المفيدة والناجحة والتعاون مع الجامعات الصينية المرموقة التي تولت تعليم الطلبة بأعلى المعايير، وعملت على أن يظهر هذا البرنامج بهذا الشكل المشرف بمشاركة نخبة من المعلمين المتميزين في مجال تعليم اللغة الصينية والذين بذلوا من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير خلال هذه الأربعة أشهر لإرشاد وتشجيع ودعم الطلبة المشاركين والمشاركات على تطوير مهاراتهم اللغوية في اللغة الصينية.