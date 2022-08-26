سكان 7 قرى بمكة يشكون إغلاق مدرسة حراض.. ويطالبون بلجنة لحل مطالبهم

طالب عدد من سكان 7 قرى شرق مكة المكرمة المسؤولين في وزارة التعليم بمراجعة قرار إغلاق "ملحق روضة حراض ومدرسة حراض الابتدائية والمتوسطة"، لافتين إلى أن المدرسة تخدم تلك القرى، وهي عبارة عن مبنى حكومي جديد، يستوعب الطالبات.
وفي شكوى تلقتها "سبق" من السكان قالوا فيها: نحن أهالي قرى حراض والشاطئ والحفير وحاذة والعين والخشيناء وبدالة نطالب وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بعدم إغلاق "ملحق روضة حراض ومدرسة حراض الابتدائية والمتوسطة"، وضمها إلى مدرسة القوبعية الابتدائية؛ إذ إن مبنى مدرسة القوبعية مبنى حكومي ضيق، ولا يحتمل ضم طالبات روضة حراض ومدرسة حراض، وينذر بازدحام، فضلاً عن أن الطريق المؤدي إلى مدرسة القوبعية طريق شاحنات؛ وتكثر فيه الحوادث المرورية بشكل يومي، على حد شكواهم.
واستغرب السكان من قرار إغلاق مبنى ملحق روضة ومدرسة حراض الابتدائية والمتوسطة، لافتين إلى أن المبنى حكومي جديد ومتكامل، ويقع بمقربة من القرى السبع.
وأشار أولياء أمور الطالبات إلى أنهم واجهوا مشكلة في تسجيل طلاب وطالبات الروضة بحجة اكتفاء مدرسة القوبعية.
وطالبوا وزارة التعليم والمسؤولين في إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة بالنظر في شكواهم، ومراجعة قرار إغلاق المدرسة، إلى جانب مطالبتهم بلجنة عاجلة للوقوف على مدى حاجة القرى للمدرسة المغلقة.