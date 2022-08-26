سكان 7 قرى بمكة يشكون إغلاق مدرسة حراض.. ويطالبون بلجنة لحل مطالبهم

وفي شكوى تلقتها "سبق" من السكان قالوا فيها: نحن أهالي قرى حراض والشاطئ والحفير وحاذة والعين والخشيناء وبدالة نطالب وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بعدم إغلاق "ملحق روضة حراض ومدرسة حراض الابتدائية والمتوسطة"، وضمها إلى مدرسة القوبعية الابتدائية؛ إذ إن مبنى مدرسة القوبعية مبنى حكومي ضيق، ولا يحتمل ضم طالبات روضة حراض ومدرسة حراض، وينذر بازدحام، فضلاً عن أن الطريق المؤدي إلى مدرسة القوبعية طريق شاحنات؛ وتكثر فيه الحوادث المرورية بشكل يومي، على حد شكواهم.