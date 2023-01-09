بعد هطولات مهيأة للمزيد.. شاهد الضباب يكسو عرعر والتحذيرات قائمة

شَهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم منذ ساعات الصباح الأولى، أجواء ضبابية صاحَبَها رذاذ خفيف، أدت إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية على المنطقة، مع انخفاض لدرجات الحرارة ومستوى الرؤية؛ وذلك بعد الأمطار التي هطلت أمس على المنطقة.. ولا تزال الفرصة مهيأةً -بمشيئة الله تعالى- لهطول الأمطار.