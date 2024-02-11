3 ْ مئوية فقط.. "طريف" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم وشرورة الأعلى

كما يُتوقع انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.