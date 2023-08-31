"المحيسني" استثمر معاناته فنجح.. قصة كفاح من ورشة سيارات إلى جائزة "عصاميون"

يتجه معظم الناس لبدء رحلتهم العملية بعد أن ينهوا تعليمهم الجامعي عادةً، وبعد أن يبلغوا من العمر ما يجعلهم مؤهلين لخوض هذا المعترك، لكن الأقدار اختارت للمحيسني أن يبدأ كفاحه العملي وهو في الصف الأول الثانوي، حين فاقت تكلفة إصلاح سيارته قدراته المادية، والتي تعرضت لحادثة سير أثناء سفره للمدينة المنورة رفقة والدته .. كان من الضروري إصلاح السيارة، ولم يملك المال، لهذا عقد اتفاقًا مع صاحب الورشة أن يعمل لديه مقابل تخفيض تكاليف الصيانة، ومر الشهر وتم التمديد بطلب من صاحب الورشة هذه المرة، لما لمسه من ذكاء ونبوغ لدى المحيسني، الذي تعلم من خلال هذه المدة كثيرًا من المهارات، موزعًا وقته ما بين المدرسة والورشة.