"المحيسني" استثمر معاناته فنجح.. قصة كفاح من ورشة سيارات إلى جائزة "عصاميون"

لم يختر مجال الأعمال عن تخطيط مسبق، كل ما في الأمر أنه استثمر معاناته فنجح، ولم يركن لليأس فوصل؛ تحطمت السيارة التي يمتلكها ولم يجد المال لإصلاحها، ليقرر ابن الخامسة عشرة الدخول إلى معترك الحياة العملية، فانتهى به المطاف مؤسسًا لأكثر من 10 شركات ناجحة .. تلك حكاية رائد الأعمال أحمد المحيسني، حكاية الكفاح منذ الصفر والصغر.
يتجه معظم الناس لبدء رحلتهم العملية بعد أن ينهوا تعليمهم الجامعي عادةً، وبعد أن يبلغوا من العمر ما يجعلهم مؤهلين لخوض هذا المعترك، لكن الأقدار اختارت للمحيسني أن يبدأ كفاحه العملي وهو في الصف الأول الثانوي، حين فاقت تكلفة إصلاح سيارته قدراته المادية، والتي تعرضت لحادثة سير أثناء سفره للمدينة المنورة رفقة والدته .. كان من الضروري إصلاح السيارة، ولم يملك المال، لهذا عقد اتفاقًا مع صاحب الورشة أن يعمل لديه مقابل تخفيض تكاليف الصيانة، ومر الشهر وتم التمديد بطلب من صاحب الورشة هذه المرة، لما لمسه من ذكاء ونبوغ لدى المحيسني، الذي تعلم من خلال هذه المدة كثيرًا من المهارات، موزعًا وقته ما بين المدرسة والورشة.
يتميز رواد الأعمال الناجحون بدقة الملاحظة، والانتباه للتفاصيل، ورؤية ما لا يراه سواهم، فيخلقوا التغيير ويبتكروا الحلول والخدمات، هذا يتمثل في الشاب المحيسني، الذي لاحظ أثناء الشهور الثلاثة في ورشة السيارات حجم المعاناة التي يتعرض لها أصحاب المركبات في إصلاح أعطال سياراتهم، ونقص الخدمات التي تسهل الوقت والجهد، وارتسمت في ذهنه فكرة أول مشروع: امتلاك محل لصيانة السيارات بطريقة مختلفة عن السائد!.. وهذا ما كان؛ باع سيارته الخاصة وافتتح مركزًا مختصًا بصيانة السيارات، وظل مهتمًا بتطوير المشروع حتى أصبح من المشروعات الرائدة بإيرادات ربحية عالية، ليتوسع بعدها لأكثر من 42 فرعًا في المدن السعودية.
كوّن "المحيسني" رأس مال من الشركة الأولى، وكان شغفه القديم "العقار" مستمرًا، ولاحظ مجددًا أن الساحة تخلو من نظام تسويقي محترف ولا يوجد ما يسمى إدارة الأملاك باحترافية، وهذا ما قدمه المحيسني في مشروعه الثاني: الشركة العقارية، التي تأسست في العاصمة الرياض، ومن ثم القصيم، حتى بات لها ستة فروع على مستوى السعودية. وهكذا استمرت أعمال ومشروعات وأفكار المحيسني، حتى تكونت مجموعة شركات أحمد المحيسني القابضة، التي توزعت ما بين قطاع الصيانة، والتسويق، والبرمجة، والأغذية، والعقارات، بحيث كل شركة مستقلة تمامًا بفريق عملها وإدارتها وموظفيها، وكان مصدره في اختيار الدخول في كل المجالات هو احتياج اكتشفه في السوق السعودي.. ودراسة مستفيضة.
نجاح آخر في مسيرة رائد الأعمال أحمد المحيسني، نعني به تأسيس تطبيق "ازهلها" عام 2016، وكان مبعث الفكرة وجود الخبرة الكافية في التسويق، والصيانة، تخطيط مطول، دراسة مستفيضة، فريق عمل منظم، ثم بدأت الانطلاقة.. ليحقق تطبيق "ازهلها" نجاحًا واسعًا، و"صل إلى" أربعة ملايين مستخدم، وأكثر من ثمانية ملايين طلب. وأحرز انتشارًا محليًا غير مسبوق، مقدمًا ثلاث خدمات هي التوصيل، والصيانة، وبيع وشراء السيارات.
وينهج المحيسني في مشروعاته دائمًا لاستقطاب الكفاءات المتميزة، ويعمل على صقلها وتأهيلها وتدريبها، ويختار فريق عمله بذكاء، ويرى أن الفريق المنظم المميز هو أسرع طرق الوصول والنجاح، وتخرج رفقته أكثر من 27 شابًا وشابة يعملون حاليًا في مناصب قيادية وتنفيذية في عدة مؤسسات وقطاعات .. مساهمين في نهضة الوطن واقتصاده وجودة الحياة فيه.
ويلفت المحيسني إلى أهمية الاختيار والتوقيت في الاستثمار، قائلاً "اختر ما تستثمر فيه لأنه سيصبح مصيرك". وعن منهجه في المشروعات والعمل يقول: دائمًا اذهب للاستثمار الذي نحن بحاجة إليه، ويعد أساسيًا .. لن تجد تحت مظلة المحيسني القابضة أيًا من الاستثمارات الكمالية، فجميعها سواء التكنولوجية، أو العقارية، أو الغذائية، أو الصيانة من المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة"، كما يصف ريادة الأعمال بأنه المجال الذي دائمًا يحتاج إلى الأذكياء ويوضح: في بعض الأحيان الذكاء الزائد قد يكون نقمة، وليس نعمة، حيث يعطي حسابات بعيدة المدى تؤثر على العمل.
ولكل ما سبق، ولكل الجهود والعمل الدؤوب، لم يكن غريبًا أن يتم اختيار رائد الأعمال أحمد المحيسني في عام 2019 لنيل جائزة "عصاميون"، وعدة جوائز أخرى كجائزة "الشاب العصامي" .. وعن المستقبل وهل يكتفي بما تحقق؟ يقول المحيسني : نمتلك "آماز" وهي مختصة بكل ما يتعلق بالتسويق والبرمجة، لدينا أكثر من 38 جهة حكومية عملنا معها، في نطاق التسويق والبرمجة. وهذه الشركة حصلت على شارة الخبراء من غوغل، وتعد الأولى في السعودية التي تحصل على هذه الشارة.. لدينا في المجموعة عقود متنوعة مع جهات حكومية ما بين برمجة، وتسويق، وعقار، وإدارة أملاك، ونحن مستمرون بالتطوير والقادم أفضل وأجمل.