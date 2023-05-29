فريق "مسام" ينتزع خلال أسبوع 875 لغمًا في اليمن

كما جرى نزع لغم واحد مضاد للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 3.989 لغمًا، فيما أصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 400 ألف و70 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.